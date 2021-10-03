Зеленский рассказал, как "Слуга народа" будет искать замену Разумкову
Фракция соберется на заседание
Депутатская фракция "Слуга народа" обязательно" проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.
"По вопросу о Руслана Стефанчука (первый віцеспікер, которого называют одним из кандидатов в спикеры вместо Разумкова - ред.). Обязательно будет фракция, которая будет говорить, кто может быть тем или иным кандидатом монобільшості на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или другой закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем".
Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.
К слову, ранее спикер ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности Разумков намерения не намерен.