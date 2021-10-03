Зеленский рассказал, как "Слуга народа" будет искать замену Разумкову

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Фракция соберется на заседание

Депутатская фракция "Слуга народа" обязательно" проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"По вопросу о Руслана Стефанчука (первый віцеспікер, которого называют одним из кандидатов в спикеры вместо Разумкова - ред.). Обязательно будет фракция, которая будет говорить, кто может быть тем или иным кандидатом монобільшості на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или другой закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем".

Новости по теме: "Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова

Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

К слову, ранее спикер ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности Разумков намерения не намерен.