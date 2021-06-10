Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом перед саммитом НАТО

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг НАТО

Зеленский надеется, что будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил надежду, что на саммите Альянса, который пройдет 14 июня, будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессивный действий Российской Федерации. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей Альянса и в действенности решения от 2008 года по ПДЧ (План действий для членства в НАТО, - ред.) для Украины", - написал украинский глава.

Кроме того, по информации пресс-службы Офиса президента, Зеленский сообщил генсеку НАТО о ситуации с безопасностью на Донбассе и о сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммит НАТО 14 июня 2021 года не будут приглашать Украину и Грузию. В нем примут участие только страны-участницы альянса. Саммит пройдет только для союзников, поскольку будет коротким.