home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: О чем говорили

Владимир Зеленский

 Офис президента

Зеленский поблагодарил Науседу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca

В понедельник, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гинатасом Науседой. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе. Об этом информирует пресс-служба офиса президента.

Сообщается, что Зеленский поблагодарил Науседу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca.

В свою очередь литовский президент выразил благодарность Зеленскому за решение оказать гуманитарную помощь для защиты литовской границы.

Также собеседники скоординировали меры двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу.

В частности президент Украины ознакомил Науседу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве в течение 23-24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины.

Также лидеры двух стран обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов.

Подчеркивается, что Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской Лавре.

Новости по теме: Эстония, Латвия и Литва открыли границы для туристов из Украины, - МИД

Напомним, ранее мы писали, что правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Всего наша страна получит 131 тысячу доз вакцины.

 

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В возрасте 75 лет скончался лучший бомбардир в истории немецкой Бундеслиги Герд Мюллер На 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франка Прощание с экс-премьером Евгением Марчуком состоится 7 августа На 51-м году жизни скончался автор мирового хита Get Get Down Пол Джонсон

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект