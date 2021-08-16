Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: О чем говорили

Зеленский поблагодарил Науседу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca

В понедельник, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гинатасом Науседой. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе. Об этом информирует пресс-служба офиса президента .

Сообщается, что Зеленский поблагодарил Науседу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca.

В свою очередь литовский президент выразил благодарность Зеленскому за решение оказать гуманитарную помощь для защиты литовской границы.

Также собеседники скоординировали меры двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу.

В частности президент Украины ознакомил Науседу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве в течение 23-24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины.

Также лидеры двух стран обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов.

Подчеркивается, что Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, ранее мы писали, что правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Всего наша страна получит 131 тысячу доз вакцины.