Зеленский проведет пресс-конференцию в ангаре на фоне гигантского самолета "Руслан". Фото

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Мероприятие стартует с минуты на минуту

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского будет, как и предсказывалось, проходить в ангаре на территории ГП "Антонов", на фоне самолета "Руслан".

Как сообщает "Страна", журналистов пропускают в ангар, где все уже подготовлено к пресс-конференции, через рамки металлодетектора.

В ангаре расставлены стулья для журналистов, установлена небольшая сцена, где стоят стул и стол для Зеленского. За ними - государственные флаги. Сцена стоит на фоне самолета Ан-124 "Руслан". Кроме того, организована отдельная фуршетная зона для журналистов.

Кортеж Владимира Зеленского уже заехал на территорию завода "Антонов" через боковой въезд.

Отметим, что у Зеленского всегда креативно походят к выбору локации пресс-конференции: первая была на рынке еды Kyiv Food Market, вторая - на поляне перед Мариинским дворцом, третью решили провести на заводе "Антонов".

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли о планах провести 20 мая пресс-конференцию, но тогда детали встречи были неизвестны