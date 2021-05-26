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"Зеленский просто боится Медведчука". Украинцы о том, по чьей указке президент хочет посадить лидера оппозиции

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского в попытках уничтожить инакомыслие в государстве, дошла до реальных репрессий против оппозиционного лидера Виктора Медведчука. Однако, несмотря на преследование, политик заявил, что останется в Украине и продолжит бороться за свою правду. Наши сограждане считают, что это очень мужественный и смелый поступок, который показывает, что Медведчук - сильный политик, а Зеленский его просто боится. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Зеленскому кто-то приказал что-то сделать, и он, как мальчик на побегушках - козырнул, и побежал выполнять. Скорее всего, это от Байдена исходит. Ведь Медведчук - это реальная фигура кандидата в президенты", - говорит харьковчанин.

"Медведчук - очень серьезный конкурент. Тем более сегодня, когда обнищала вся страна", - считает харьковчанка.

"Виктор Медведчук - молодец. Он поступил смело: не выехал из Украины, он остался здесь. И за ним - будущее", - уверен киевлянин.

"Правда не нравится никому. А в Украине не руководство, а мафия, бандиты. Украину продали", - заявляет еще один житель Киева.

"Я думаю, что Зеленский его боится. Медведчук - политик закаленный. За что Медведчука судят? За то, что он хотел для Украины газ подешевле, освобождать людей, и многое другое", - говорит херсончанка.

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