Зеленский просит правительство изменить закон о предотвращении коррупции

Владимир Зеленский Офис президента

Президент хочет совершенствования отдельных положений закона с целью повышения прозрачности процедуры декларирования

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству относительно необходимости совершенствования отдельных положений закона "О предотвращение коррупции". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, глава государства направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

В частности, он акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

Также, должен быть восстановлен тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление других лиц принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Кроме того, требует уточнения положение о том, что требования относительно передачи в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО.

Зеленский акцентировал на необходимости обязательного декларирования операций по купле/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за восстановление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника главы Верховной Рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

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Напомним, в Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2020 год Украина набрала 33 балла, что на три больше, чем за предыдущий период, и таким образом заняла 117 место.