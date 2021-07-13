Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине

Офис президента

Украинский президент отметил, что глава РФ глубоко проработал вопрос, потратив много времени на изучение темы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не до конца прочитал статью российского президента Владимира Путина об Украине, однако поддерживает решение о ее публикации на украинском языке. Об этом глава страны сказал в комментарии журналистам на форуме "Украина.30".

"Считаю, что если президент РФ уже начал писать на украинском, значит, мы все правильно делаем... Я поддерживаю это решение", - подчеркнул Зеленский.

Также украинский президент отметил, что Путин глубоко проработал вопрос, потратив много времени на изучение темы.

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"У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи. Но некоторые части, те, что я прочитал, я увидел там большую работу.

Действительно, потратил президент РФ много времени, потому что там архивной работы очень много. Я могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может себе позволить потратить на такой объем такой детальной работы", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что некоторые вещи, о которых написал российский президент, они могли бы проговорить на двусторонней встрече.

Кроме того, глава государства пообещал проанализировать статью и дать ответ.

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Как сообщалось накануне, президент России Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" на сайте Кремля. В ней российский президент размышляет над рядом вопросов, в частности, отношений с Украиной, ее экономического состояния, урегулирования конфликта на Донбассе, и тому подобное.