home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский призвал НАТО увеличить присутствие в Черном море

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг НАТО

Также Зеленский выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом противодействие российской агрессии в отношении Украины. Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море. Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

"Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России", - рассказали в пресс-службе президента.

Кроме того, глава государства призвал НАТО увеличить присутствие флотов стран альянса в Черном море и отметил необходимость большего взаимодействия государств Черноморского побережья.

"Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действий с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений", - добавили в Офисе президента.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Рождество Богородицы: История праздника, мировые традиции и запреты Христиане сегодня празднуют Успение Пресвятой Богородицы: Обычаи, приметы и запреты в этот день

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект