home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский призвал к проведению консультации Украина-Германия-США по газу

Владимир Зеленский и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм Офис президента

Также президент подчеркнул, что нужно создать предохранители от использования Россией газа как оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Вашингтон провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, во время которой поднимались темы российского газопровода "Северный поток-2" и сохранение транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - заявил во время встречи украинский лидер.

Также Зеленский подчеркнул, что нужно создать предохранители от использования Россией газа в качестве оружия.

"Необходимо как можно быстрее начать регулярные консультации между Украиной, Германией и США по сохранению газового транзита и обеспечению европейской энергобезопасности", - призвал президент.

Новости по теме: Еврокомиссия направила ответ Украине относительно консультаций о "Северном потоке-2"

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Tellerreport: Зеленский начал активно устранять оппонентов с политической арены, в частности лидера оппозиции Виктора Медведчука Виктор Медведчук: Низкий уровень благосостояния украинцев и внешнее управление ‒ вот такая независимость, к сожалению, сегодня Американские СМИ: Прокуратура не предоставила никаких доказательств против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука Виктор Медведчук: Украинцы в большинстве своем никогда не пойдут на то, чтобы в Украине создавалась "анти-Россия"

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект