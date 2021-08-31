Зеленский призвал к проведению консультации Украина-Германия-США по газу

Также президент подчеркнул, что нужно создать предохранители от использования Россией газа как оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Вашингтон провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, во время которой поднимались темы российского газопровода "Северный поток-2" и сохранение транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - заявил во время встречи украинский лидер.

Также Зеленский подчеркнул, что нужно создать предохранители от использования Россией газа в качестве оружия.

"Необходимо как можно быстрее начать регулярные консультации между Украиной, Германией и США по сохранению газового транзита и обеспечению европейской энергобезопасности", - призвал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата.