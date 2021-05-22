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Зеленский признался, что не все члены СНБО поддержали санкции против Медведчука

Владимир Зеленский

 Офис президента

Ряд членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не проголосовали за введение ограничительных мер против главы политсовета фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Riafan.

В феврале текущего года он ввел в действие решение СНБО страны. Документ предполагает санкции против Виктора Медведчука, 19 компаний по делу о финансировании терроризма и нескольких лиц, в числе которых пять российских граждан.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что подаст жалобу из-за незаконного преследования на Украине. Генпрокуратура обвинила политика в госизмене. В его квартире 11 мая прошли обыски. Депутат назвал действия властей политической расправой.

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