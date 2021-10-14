Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс: Что запланировано

Президент посетит позиции ООС, торжественные мероприятия в Мариуполе и ознакомится с объектами программы "большое строительство"

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Глава страны посетит позиции Операции объединенных сил (ООС) и торжественные мероприятия в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

"Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил.

Кроме того, президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины", - говорится в сообщении.

Также Зеленский ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках национальной программы "большое строительство".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на завтра, 15 октября, в 16:00. Все члены СНБО Украины уже проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.