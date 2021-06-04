Зеленский предложил вынести вопрос о статусе олигархов на референдум

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Он подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"К тем, кто попытается сломать депутатов, у меня будет один вопрос. И это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, последним", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что законопроект об олигархах демонтирует отношение Украины к олигархической системе.

"Нельзя владеть депутатами, министрами, или любыми чиновниками. Этот законопроект демонстрирует наше отношение к олигархической системе. У нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет", - заявил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".