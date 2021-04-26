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Зеленский предложил расширить "нормандский формат" до семи стран

Владимир Зеленский Офис президента

К переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить "нормандский формат" до семи стран. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания. Он также отметил, что стремится изменить и переговоры в Минске.

"Минский процесс в этой ситуации должен быть более гибким. Это должно служить целям сегодняшним, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить "минский формат", откорректировать его. Или мы можем использовать другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы ежедневно теряем людей", – отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уверял, что Джо Байден мог бы усилить переговоры по Донбассу если бы США участвовали в "нормандском формате". 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также убежден, что присоединение США к переговорам в "нормандском формате" будет полезным и эффективным.

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