Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

Владимир Зеленский Офис президента

Этот формат можно было бы объединить с нормандским

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2".

"Там (в "нормандском формате", - ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. "Нормандский формат" и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу.