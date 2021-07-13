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Зеленский предложил кандидата на должность Авакова

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский Фото из открытых источников

Им может стать нардеп Денис Монастырский

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидата на пост министра внутренних дел. Глава государства предложил должность нардепу Денису Монастырскому. Об этом сообщает нардеп Александр Качура.

"Началось заседание фракции. Присутствует президент и премьер. Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра МВД", - сообщил нардеп.

Отметим, что Денис Монастырский является народным депутатом от "Слуги народа" и главой комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку.

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