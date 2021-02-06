Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием станции "Академик Вернадский"

Владимир Зеленский Twitter Владимира Зеленского

Президент пообщался с командой ученых

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил полярников с 25-летием антарктической станции " Академик Вернадский". Об этом глава государства сообщил в Twitter.

По словам Зеленского, он провел разговор с командой полярников и пожелал им успеха. "Даже Google сообщил миру, что украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – 25! Имел возможность поговорить с командой и пожелать успеха! Их история – это история энтузиазма и преданности науке ради нашего общего безопасного будущего", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 6 февраля, украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" празднует годовщину - 25 лет со дня основания. В этот день 1996 года британскую антарктическую станцию "Фарадей" передали Украине. Станция сейчас является метеорологической и географической обсерваторией и работает круглый год.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-летия основания антарктической станции "Академик Вернадский". Предполагалось, что расходы на соответствующие мероприятия профинансирует Кабмин.