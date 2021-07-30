Зеленский поставил задачу привести в боевое соответствие границы Украины

СНБО рассматривал вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы

"Есть задача, которую поставил президент - в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", - сказал чиновник.

Данилов также отметил, что СНБО рассматривал вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, по этому вопросу был доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.

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Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Подобный документ появился впервые за 30 лет.