Зеленский посетит Францию 16 апреля. Макрон примет его в Елисейском дворце

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон EPA

Основная цель визита - встретиться с Макроном лицом к лицу

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля. Французский лидер Эмманюэль Макрон примет его в Елисейском дворце. Об этом пишет Le Figaro.

Сообщается, что Макрон примет Зеленского в пятницу, 16 апреля, запланирован рабочий обед в Елисейском дворце.

Отметим, ранее визит Зеленского в Париж анонсировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном лицом к лицу", - говорил посол.

Эмманюэль Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель является посредником в мирном урегулировании военного конфликта на Донбассе в рамках четырехстороннего диалога с Россией и Украиной - "нормандского формата".

Напомним, 10 апреля Владимир Зеленский совершил визит в Турцию. Встреча президентов проходила во дворце Хубер в Стамбуле в закрытом режиме без прессы. После нее состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым вывел Украину из двух международных договоров в рамках Содружества независимых государств (СНГ).