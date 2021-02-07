Зеленский поручил за три месяца запустить программу подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Разрабатывать программу "Укроборонпром", Минобразования и КПИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил государственному концерну "Укроборонпром" в течение трех месяцев создать и запустить программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия "Антонов". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Фейсбук.

Отмечается, что к разработке программы, кроме "Укроборонпрома", присоединятся Министерство образования и науки и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад. Украина должна и дальше гордиться нашими инженерами... В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты "Ан" для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой", - говорится в сообщении.

В то же время правительству было поручено разработать стимулы для того, чтобы молодые инженеры "могли и дальше прославлять Украину на весь мир".

Напомним, не так давно Министерство обороны и государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. Предполагалось, что на первом этапе будет построено три новых военно-транспортных самолета Ан-178, которые получат ВСУ.