Зеленский поручил своему Офису организовать встречу с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото из открытых источников

По словам главы Украины, неважно, где именно пройдут переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский решил все-таки провести встречу с главой России Владимиром Путиным, дав поручение своему офису о начале ее подготовки. Об этом он сообщил в ходе пресконференции, передает Reuters.

"Мне кажется все идет к тому, что эта встреча все-таки состоится. Я поставил задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией Путина и они нашли сроки и место, где мы можем встретиться. Главное суть, а где - это детали", - заявил он.

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Напомним, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война", чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

В свою очередь, глава России Владимир Путин дал ответ на предложение украинского коллеги, отметив, что готов общаться с Зеленским, однако не о ситуации на Донбассе.

"А если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - отметил российский президент.