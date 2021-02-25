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Зеленский попросил ПДЧ у генсека НАТО

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Такое заявление было сделано по результатам телефонного разговора со Столтенбергом

Президент Владимир Путин заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в альянсе является ближайшей целью Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

"Приятно услышать от генсека Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины. Благодарен, что вы лично и члены НАТО поддерживаете нас в стремлении к членству в НАТО. Наша ближайшая цель-ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор", - написал Зеленский.

 

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не нужно возвышать до ранга культа, ведь целью Киева является членство в Альянсе, которое можно достичь и без этого плана. 

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