Зеленский помогает газом Молдове из-за опасности разоблачения по делу Чауса, – СМИ

Президент Украины

Недавно Высший антикоррупционный суд Украины продлил домашний арест Чауса до 14 декабря, но его адвокат решил обжаловать это решение

Президент Украины Владимир Зеленский помогает с поставками газа Молдове из-за опасности разоблачения по делу бывшего судьи Николая Чауса.

Как сообщает Telegram-канал "Сплетница", у президента Молдовы Майи Санду сложилась критическая ситуация – она в свое время отказалась подписывать прямой договор с РФ, а теперь Россия откладывает переговоры с Молдовой. А пока это происходит, Молдова берет газ по 790 долларов, пишет СМИ.

"Понятно, что Молдова такого себе позволить не может. В Молдове объявлено ЧП, у Санду падает рейтинг, в стране разворачивается политический кризис. Поэтому Санду угрожает Зеленскому разоблачением по делу Чауса, которое на фоне офшорных скандалов может сделать его нерукопожатным на западе", – говорится в сообщении.

Там отмечено, что в результате Зеленский решает помочь Санду и передать ей часть газа из украинских хранилищ.

"В условиях жесточайшего кризиса на рынке газа в мире и рекордной нехватки газа для наших нужд, Украина отдает газ Молдавии на условиях "вернут, когда смогут".

Мы многое видели: покупку старых американских судов, Пенсильванского угля, Роттердам+, реверс газа, но такого предательства интересов своих граждан не было… Больницы без тепла, дети без школ, люди без отопления, газ по 35, зато спасаем Санду…", – констатирует СМИ.

Недавно Высший антикоррупционный суд Украины продлил домашний арест Чауса до 14 декабря, но его адвокат решил обжаловать это решение. Поэтому апелляционная палата назначила жалобу к рассмотрению.

Напомним, 30 июля в селе Мазуровка Винницкой области, неподалеку от границы с Молдовой, нашли похищенного экс-судью Николая Чауса.

В Национальном антикоррупционном бюро, которое разыскивало Чауса по делу о взяточничестве, заявили, что правоохранители задержали его, но с детективами никто не связывался для того, чтобы передать подозреваемого. Впоследствии в СМИ появилась информация, что Чауса задержали сотрудники Службы безопасности Украины и привезли в Киев. В НАБУ также подтвердили эту информацию и опубликовали видео с "погоней" за автомобилями СБУ. В бюро утверждают, что в одном из автомобилей был Чаус.

2 августа адвокат Чауса заявил, что готовит ходатайство об изменении подследственности дела своего клиента.