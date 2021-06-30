Зеленский поговорил по телефону с Папой Римским: Что обсудили

Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Президент подчеркнул, что ценит диалог с Ватиканом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, глава страны поздравил понтифика с днем Святых Апостолов Петра и Павла и подчеркнул, что ценит диалог с Ватиканом.

Также он подчеркнул, что Украина является неотъемлемой частью Европы и вспомнил слова Папы, который говорил, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным". Зеленский, в свою очередь, добавил, что Украина и является "восточным легким Европы", а визит Папы в Украину – это "кислород, который так необходим".

Кроме того, во время телефонного разговора поднимался вопрос вооруженного конфликта на востоке Украины.

Во время разговора было отмечено, что на сегодня Украина – это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. В государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры.

Президент поблагодарил Его Святейшество за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, которые "способствуют восстановлению мира в нашей стране и через которые мы чувствуем, что Украина – в сердце понтифика".

В конце разговора, Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину, по мнению которого, встречи понтифика с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием.

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Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск заявил о готовности быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.