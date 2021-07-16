Зеленский подписал законы о налоговой амнистии

Украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года

"Документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику дополнительных ресурсов", - пояснили в пресс-службе главы государства.

В связи с этим украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Также граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

Отмечается, что в декларации можно указать валютные ценности, кроме наличности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в частности объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом.

Подчеркивается, что информацию об источниках происхождения задекларированных активов указывать не надо.

Из задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор:

5% из валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;

9% из валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;

2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Кроме того, Глава государства подписал Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" № 1542-ІХ, принятый парламентом 15 июня.

Этот закон системно связан с предыдущим (№1539-ІХ) и предлагает не считать умышленным уклонением от уплаты налогов и сборов, если такие деяния связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в одноразовой добровольной декларации и уплатил согласованную сумму сбора декларирования, если такие деяния совершены до 2021 года.

Также устанавливается, что не могут быть использованы вышеуказанные данные в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений по уклонению от уплаты налогов и сборов (предусмотренных статьями 212, 212-1 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины отклонила ряд проектов постановлений об отмене решений ВР относительно принятия законов о налоговой амнистии. Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов.

Как сообщалось ранее, 15 июня Верховная Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии. Он предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года.