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Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"

Фото из открытых источников

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, глава государства подписал законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом обложения которыми являются транспортные средства" № 1402-ІХ № и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" 1403-IX.

Согласно документам, автомобили бывшие в употреблении с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя. Однако на нее не будет влиять стоимость машины.

Базовая ставка будет колебаться от 0 до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможки не превысит одной тысячи евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Согласно документам, по льготному механизму владелец может растаможить один автомобиль одной категории.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО и ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Под действие закона не попадают транспортные средства, которые не отвечают экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из страны-оккупанта (страны-агрессора) или ввозятся с временно оккупированной территории Украины.

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроекты 4643-д и 4644-д о растаможке автомобилей на европейских номерах

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