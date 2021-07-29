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Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ

Владимир Зеленский

 Офис президента

Подписание состоялось во время выступления президента на мероприятиях по случаю Дня ССО в Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины. Подписание состоялось во время выступления главы государства на мероприятиях по случаю Дня ССО в Житомирской области, передает Укринформ.

"Следующим и крайне важным этапом развития ССО должна стать реализация двух новых законов, которые были внесены мною в парламент как неотложные и приняты конституционным большинством. Это - законы об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины", - отметил Зеленский.

К слову, сегодня, 29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Этот официальный военный праздник основан указом президента 26 июля 2016 года.

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Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, №5558 про увеличение численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч человек, до 261 тысячи человек.

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