Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ
Подписание состоялось во время выступления президента на мероприятиях по случаю Дня ССО в Житомирской области
"Следующим и крайне важным этапом развития ССО должна стать реализация двух новых законов, которые были внесены мною в парламент как неотложные и приняты конституционным большинством. Это - законы об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины", - отметил Зеленский.
К слову, сегодня, 29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Этот официальный военный праздник основан указом президента 26 июля 2016 года.
Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, №5558 про увеличение численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч человек, до 261 тысячи человек.