Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарных грузов в Украину
Закон расширяет полномочия общин о признании гуманитарной помощью для получателей на их территории
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О гуманитарной помощи" по оперативности принятия решений". Об этом сообщает Офис президента.
Отмечается, что документ призван обеспечить на местном уровне оперативность принятия решений о признании гуманитарной помощью грузов весом до 22 тонн.
Кроме того, органы местного самоуправления определены получателями такой помощи.
Закон расширяет полномочия общин о признании гуманитарной помощью для получателей на их территории, в частности:
- легковых автомобилей для инвалидов;
- транспортных средств спецназначения (за исключением такси и автомобилей инкассации) для обеспечения ими бюджетных предприятий, учреждений и организаций.
"Такие транспортные средства спецназначения не могут быть отчуждены в течение 10 лет по любым гражданско - правовым договорам, кроме безвозмездной передачи другим аналогичным предприятиям", - указано в сообщении.
Кроме того, местные администрации получили право признавать гуманитарной помощью грузы весом до 5 тонн в порядке, установленном Кабинетом Министров, а также грузы весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для предотвращения возникновения и распространения вспышек эпидемий или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.
Подчеркивается, что закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи" (3527), который расширяет полномочия облгосадминистраций относительно признание гуманитарной помощью грузов весом до пяти тонн. Документ распространяется только на грузы, связанные с предотвращением эпидемий.