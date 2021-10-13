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Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарных грузов в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский

 Офис президента Украины

Закон расширяет полномочия общин о признании гуманитарной помощью для получателей на их территории

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О гуманитарной помощи" по оперативности принятия решений". Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что документ призван обеспечить на местном уровне оперативность принятия решений о признании гуманитарной помощью грузов весом до 22 тонн.

Кроме того, органы местного самоуправления определены получателями такой помощи.

Закон расширяет полномочия общин о признании гуманитарной помощью для получателей на их территории, в частности:

  • легковых автомобилей для инвалидов;
  • транспортных средств спецназначения (за исключением такси и автомобилей инкассации) для обеспечения ими бюджетных предприятий, учреждений и организаций.

"Такие транспортные средства спецназначения не могут быть отчуждены в течение 10 лет по любым гражданско - правовым договорам, кроме безвозмездной передачи другим аналогичным предприятиям", - указано в сообщении.

Кроме того, местные администрации получили право признавать гуманитарной помощью грузы весом до 5 тонн в порядке, установленном Кабинетом Министров, а также грузы весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для предотвращения возникновения и распространения вспышек эпидемий или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

Подчеркивается, что закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи" (3527), который расширяет полномочия облгосадминистраций относительно признание гуманитарной помощью грузов весом до пяти тонн. Документ распространяется только на грузы, связанные с предотвращением эпидемий.

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