Зеленский подписал закон об упрощении процедуры присоединения к электросетям
Документ позволит существенно сократить сроки присоединения к электросетям
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры присоединения электроустановок заказчиков к электросетям. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.
Как отмечается, целью документа является упрощение процедуры присоединения электроустановок заказчиков к электросетям, сокращение количества документальных процедур и затрат времени на присоединение.
Также документ вводит механизм "единого окна" для подачи обращений, заявлений, запросов и получение информации, необходимой для проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.
"Закон позволит существенно сократить сроки присоединения к электрическим сетям, будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности Украины. Кроме этого, это позволит уменьшить коррупционные риски", - добавила пресс-служба.
Напомним, что ранее Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине. Сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.