Зеленский подписал закон об упрощении процедуры присоединения к электросетям

Владимир Зеленский Офис президента

Документ позволит существенно сократить сроки присоединения к электросетям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры присоединения электроустановок заказчиков к электросетям. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Как отмечается, целью документа является упрощение процедуры присоединения электроустановок заказчиков к электросетям, сокращение количества документальных процедур и затрат времени на присоединение.

Также документ вводит механизм "единого окна" для подачи обращений, заявлений, запросов и получение информации, необходимой для проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.

"Закон позволит существенно сократить сроки присоединения к электрическим сетям, будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности Украины. Кроме этого, это позволит уменьшить коррупционные риски", - добавила пресс-служба.

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Напомним, что ранее Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине. Сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.