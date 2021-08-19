Зеленский подписал закон об отмене режима свободной экономической зоны "Крым"

Офис президента Украины

Он действовал с 27 сентября 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене режима свободной экономической зоны "Крым", которая действовала с 27 сентября 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Как отмечается, свободная экономическая зона "Крым" позволяла украинским органам, не взымать общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. Она должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.

"Закон о ее отмене также нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем", - сообщила пресс-служба.

Также закон закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в оккупации, и обеспечивает реализацию права на наследство.

Кроме этого, были приняты необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым". Теперь порядок въезда украинцев, иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда из нее устанавливает правительство.