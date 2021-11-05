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Зеленский подписал закон о закупке кислородных станций на 800 млн грн

Фото из открытых источников

Из них 650 млн пойдет на покупку, а 150 млн – на проектирование и монтаж

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о выделении 800 млн гривен на закупку кислородных станций. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Как отмечается в документе, 650 млн гривен пойдет на закупку станций, а 150 млн – на их проектирование и монтаж.

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Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5460 об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций в больницах.

Таким образом законом вносятся изменения в государственный бюджет Украины на 2021 год и предусматривается создание двух новых бюджетных программ:

  • "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" на 650 миллионов гривен;
  • "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектирование и установка кислородных станций" на 150 миллионов гривен.

При этом, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения установка кислородных станций является единственным способом обеспечить кислородную независимость больниц.

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