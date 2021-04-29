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Зеленский подписал закон, который разблокирует большой приватизации

Владимир Зеленский Офис президента

Продажа госимущества разрешена только на аукционе

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно возобновления проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации" № 1365-IX. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 С марта 2020 года.

В документе указано, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Как отмечается, государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил самую высокую цену и взял на себя обязательство выполнить условия продажи.

Напомним, 30 марта Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, который разблокирует большую приватизацию.

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