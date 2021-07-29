Он позволяет в будущем интегрировать платежные системы Украины и ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах", который позволит в будущем интегрировать платежные системы Украины и ЕС. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

"Документ адаптирует украинское законодательство к правовому полю ЕС, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС.

Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов", - отметили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что подписанный закон также должен усилить защиту прав потребителей платежных услуг, а также обеспечить прозрачность предоставления этих услуг.

Документ также устанавливает требования к управлению рисками и аутентификации пользователя.

Подчеркивается, что закон был принят парламентом 30 июня 2021 года.

Он вступит в силу на следующий день после опубликования, но начнет действовать только через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законы Об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины. Подписание состоялось во время выступления главы государства на мероприятиях по случаю Дня ССО в Житомирской области.