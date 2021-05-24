Зеленский подписал закон о передаче земель ОТГ

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Документом предлагается передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых и городских советов

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли была украдена у государства земля площадью почти два полуострова Крым. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Земля", передает пресс-служба Офиса президента.

"Я хочу расставить все точки над и в вопросах что было, что сделано и что будет дальше. Почти 20 лет со стороны властей было все что угодно, кроме дел. Они обещали, манипулировали, даже ели землю на трибуне ВР, пугали, что землю вагонами вывезут за границу, но, самое страшное, они лишили 7 млн граждан их конституционного права - права собственности на землю.

Люди не могли распоряжаться землей, не могли продавать, покупать ее, как это делается во многих странах. Для украинцев действовал мораторий, как в Венесуэле или Северной Корее. За время моратория умерли почти 1 млн землевладельцев, а стоимость гектара сельхозземли стала самой низкой в Европе", - сказал Зеленский.

По его словам, по предварительным подсчетам, было присвоено около 5 млн га государственных земель.

Глава государства добавил, что в апреле 2021 года Рада наконец приняла последние, ключевые законы, необходимые для полноценного старта прозрачного рынка земли: закон № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли и закон № 2194, который в корне меняет землеустройство нашего государства и который называют "земельной конституции".

Документом предлагается, в частности, передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

"Это закон, который четко закрепляет, что продавать и покупать землю могут исключительно украинцы, и закон, который я с большой радостью именно здесь и именно сейчас хочу подписать", - сказал Зеленский, подписав закон во время выступления.

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Напомним, в марте 2020 года народные депутаты приняли закон о продаже земли. Однако, впоследствии в Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта, зарегистрировав постановления об отмене результатов голосования.

На внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты разблокировали подписание законопроекта о рынке земли. Парламент рассмотрел и отклонил 13 постановлений об отмене закона.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после запуска в Украине рынка земли на протяжении 5-10 лет ее стоимость может вырасти от 2 до 5 раз. Он убежден, что рынок земли обогатит государство и людей.