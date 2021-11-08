Зеленский подписал закон о НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Он определяет бюро центральным органом со специальным статусом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Верховная Рада приняла его 19 октября. Об этом говорилось в Telegram пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

"Зеленский подписал закон о НАБУ, принятый Радой 19 октября. Он определяет НАБУ центральным органом исполнительной власти со специальным статусом", - говорится в сообщении.

При этом, Никифоров пояснил, что полномочия по назначению директора НАБУ возложены на Кабинет Министров.

Новости по теме: Рада приняла закон об электронной регистрации места жительства

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов ("антиолигархический" закон).

В частности документ обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.

Кроме этого, недавно Владимир Зеленский подписал законопроект о выделении 800 млн гривен на закупку кислородных станций.

Так, из них 650 млн пойдет на покупку, а 150 млн – на проектирование и монтаж.