Зеленский подписал закон о НАБУ
Он определяет бюро центральным органом со специальным статусом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Верховная Рада приняла его 19 октября. Об этом говорилось в Telegram пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.
"Зеленский подписал закон о НАБУ, принятый Радой 19 октября. Он определяет НАБУ центральным органом исполнительной власти со специальным статусом", - говорится в сообщении.
При этом, Никифоров пояснил, что полномочия по назначению директора НАБУ возложены на Кабинет Министров.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов ("антиолигархический" закон).
В частности документ обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.
Кроме этого, недавно Владимир Зеленский подписал законопроект о выделении 800 млн гривен на закупку кислородных станций.
Так, из них 650 млн пойдет на покупку, а 150 млн – на проектирование и монтаж.