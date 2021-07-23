Зеленский подписал указ СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Владимир Зеленский Офис президента

Этим решением СНБО дал ряд неотложных поручений кабмину, Минобороны, МИД, СБУ и другим госорганам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

Согласно решению, Кабмин должен в течение двух месяцев проанализировать выполнение годовых нацпрограмм под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению их реализации.

Также правительство должно проработать вопрос образования в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам вступления нашей страны в организацию.

Кроме того, в течение трех месяцев правительство должно проработать вопрос формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, а также обеспечить переход на новую систему оборонных закупок.

В свою очередь министерство обороны должно принять меры с целью безотлагательного назначения военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Также Минобороны вместе с МИД, Госспецсвязи, СБУ, разведкой и другими госорганами должно в течение трех месяцев согласовать с организацией вопросы сотрудничества по ряду направлений, в частности, участия украинских военных в миссиях НАТО.

Кроме этого, документ дает поручение СБУ продолжить сопровождение реформы службы, а также подготовить законопроект для обновления закона о государственной тайне.

Подчеркивается, что указ содержит несколько поручений под грифом "секретно".

Напомним, ранее министры иностранных дел стран Люблинского треугольника – Украины, Литвы и Польши подписали три совместных документа, в том числе по поддержки членства Украины в ЕС и НАТО.

В частности, Литва и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу и осуждают российскую агрессию против нашего государства.