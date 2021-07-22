Зеленский подписал указ, отменяющий штрафы для жителей ОРДЛО за выезд через РФ

Штрафы также не применяются, если поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера

Жители оккупированного Донбасса смогут без штрафов выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию. Об этом свидетельствует соответствующий закон опубликованный на сайте президента .

Документом предусматривается, что к гражданам Украины с оккупированных территорий на время действия карантина или на период блокирования работы КПВВ не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда.

То есть, через неподконтрольный участок границы с Российской Федерацией.

В законе также говорится о том, что штрафы не применяются, если поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:

возвращение к месту жительства;

воссоединение семьи;

тяжелая болезнь, смерть близких родственников;

необходимость обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения;

выезд лица с видом на жительство в другой стране;

выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов;

необходимость принятия наследства.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования.