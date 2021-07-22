Зеленский подписал указ, отменяющий штрафы для жителей ОРДЛО за выезд через РФ
Штрафы также не применяются, если поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера
Жители оккупированного Донбасса смогут без штрафов выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию. Об этом свидетельствует соответствующий закон опубликованный на сайте президента.
Документом предусматривается, что к гражданам Украины с оккупированных территорий на время действия карантина или на период блокирования работы КПВВ не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда.
То есть, через неподконтрольный участок границы с Российской Федерацией.
В законе также говорится о том, что штрафы не применяются, если поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:
- возвращение к месту жительства;
- воссоединение семьи;
- тяжелая болезнь, смерть близких родственников;
- необходимость обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения;
- выезд лица с видом на жительство в другой стране;
- выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов;
- необходимость принятия наследства.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования.
Как известно, пропуск через КПВВ на Донбассе блокируется уже больше года.
В марте 2020 года их работу ограничила украинская сторона, после чего меры приняли и представители непризнанных "республик".
На сегодня полноценно работает только КПВВ в Станице Луганской, в Донецкой области два дня в неделю работает КПВВ "Новотроицкое".
Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины одобрила законопроект №5478, которым отменяются штрафы за выезд из отдельных районов Донецкой и Луганской области через территорию Российской Федерации.