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Зеленский подписал указ, отменяющий штрафы для жителей ОРДЛО за выезд через РФ

Правительственный курьер

Штрафы также не применяются, если поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера

Жители оккупированного Донбасса смогут без штрафов выезжать на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию. Об этом свидетельствует соответствующий закон опубликованный на сайте президента.

Документом предусматривается, что к гражданам Украины с оккупированных территорий на время действия карантина или на период блокирования работы КПВВ не будут применяться штрафы и другие меры за нарушение порядка выезда.

То есть, через неподконтрольный участок границы с Российской Федерацией.

В законе также говорится о том, что штрафы не применяются, если поездки совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:

  • возвращение к месту жительства;
  • воссоединение семьи;
  • тяжелая болезнь, смерть близких родственников;
  • необходимость обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения;
  • выезд лица с видом на жительство в другой стране;
  • выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов;
  • необходимость принятия наследства.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования.

Как известно, пропуск через КПВВ на Донбассе блокируется уже больше года.

В марте 2020 года их работу ограничила украинская сторона, после чего меры приняли и представители непризнанных "республик".

На сегодня полноценно работает только КПВВ в Станице Луганской, в Донецкой области два дня в неделю работает КПВВ "Новотроицкое".

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Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины одобрила законопроект №5478, которым отменяются штрафы за выезд из отдельных районов Донецкой и Луганской области через территорию Российской Федерации.

 

 
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