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Зеленский подписал указ о введении санкций против Фирташа и Фукса

Фото из открытых источников

Также президент Украины ввел санкции против ряда граждан РФ и российских авиакомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Соответствующие документы обнародованы на сайте Офиса президента и вступили в действие. 

Против бизнесменов введены такие ограничения:

  • блокировка активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

В частности, своим указом президент Украины ввел санкции также против ряда лиц, представляющих российский бизнес. 

В списке есть российские бизнесмены и чиновники, которые приближены к президенту РФ Владимиру Путину — это братья Ротенберг и их родственники, Олег Дерипаска и глава "Газпрома" Алексей Миллер. 

Кроме этого, меры касаются российских авиакомпаний, в числе которых "Аэрофлот – российские авиалинии", Акционерное общество "Вертолеты России", "Уральские авиалинии" и другие.

Отмечается, что Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 312 физических и 103 юридических лиц, которых предложил Кабмин.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

Отмечается, что меры вводятся на три года.

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Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины провел очередное заседание, на котором было предварительно заявлено пять главных вопросов.

В частности, был введен полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. По словам Данилова, ограничения против Фирташа введены за якобы его участие в титановом бизнесе и поставки сырья в РФ, которые были отслежены. В свою очередь Фукс попал под санкции из-за дела "Голден Деррик". Речь идет о лицензиях, которые он получал на добычу полезных ископаемых в Украине.

 

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