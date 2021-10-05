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Зеленский подписал указ о санкциях за проведение российских выборов в Крыму и ОРДЛО

Офис президента

В частности, в санкционном списке оказались кандидаты в депутаты

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России в Крыму и ОРДЛО. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента Украины.

Под санкциями оказались:

- 33 кандидата в депутаты Госдумы;

- 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в ОРДЛО и Крыму.

Как отмечается, на этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда до блокировки всех активов.

Известно, что санкции были наложены бессрочно.

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Как сообщалось ранее, Украина выразила протест России из-за проведение выборов в Российскую Государственную Думу на территории оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Такие действия рассматриваются как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

 

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