Зеленский подписал указ о санкциях за проведение российских выборов в Крыму и ОРДЛО
В частности, в санкционном списке оказались кандидаты в депутаты
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России в Крыму и ОРДЛО. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента Украины.
Под санкциями оказались:
- 33 кандидата в депутаты Госдумы;
- 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в ОРДЛО и Крыму.
Как отмечается, на этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда до блокировки всех активов.
Известно, что санкции были наложены бессрочно.
Как сообщалось ранее, Украина выразила протест России из-за проведение выборов в Российскую Государственную Думу на территории оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Такие действия рассматриваются как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.