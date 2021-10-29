Зеленский подписал указ о продлении персональных санкций против Йемена
Санкции будут действовать минимум до конца февраля 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины О введении санкций против Йемена. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
"Ввести в действие решение СНБО от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН по Йеменской Республики", - говорится в документе.
Как отмечается, будет контролировать выполнение этого решения секретарь СНБО Алексей Данилов. Указ вступает в силу со дня опубликования.
Санкции, которые предусматривают запрет на въезд в Украину, блокирование активов и вооруженное эмбарго, будут действовать минимум до конца февраля 2022 года.
В санкционный список входят шесть человек:
- Абд Аль-Халик Аль-Хуси, военнокомандующий группировки"Аль Хуси";
- Абдалла Яхья Аль Хаким, один из руководителей"Аль Хуси"
- Абдулмалик Аль-Хути, один из лидеров йеменских хуситов;
- Ахмед Али Абдалла Салех, бригадный генерал;
- Али Абдалла Салех, бывший президент Йемена, считается умершим;
- Султан Салех Аида Аида Забин, директор Департамента уголовного розыска в Сане.
Известно, что Йемен - это страна в юго-западной Азии, которая граничит с Саудовской Аравией и Оманом. Йемен расположен на юге Аравийского полуострова. На территории Йемена уже несколько лет не прекращаются боевые действия против исламистов, сепаратистов и местных шиитов. Там также действуют многочисленные террористические группировки, связанные с "Аль-Каидой".
Именно из-за боевых действий на территории страны Совбез ООН ввел в 2014 году санкции против Йемена. Санкции предусматривают, в частности, замораживание активов и ограничения на поездки лиц, внесенных в черные списки.
Как сообщалось ранее, в январе, Кабинет министров уже продолжал применение персональных специальных экономических санкций согласно резолюциям Совета Безопасности ООН по Республике Мали и Республике Йемен. Соответствующие распоряжения правительство приняло без обсуждения.