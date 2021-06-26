Зеленский панически боится Медведчука: В сети появился ролик о причинах преследования лидера оппозиции

В сети появился ролик о причинах преследования президентом Владимиром Зеленским лидера украинской оппозиции, председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. В видео говорится о том, что Зеленский панически боится Медведчука, а этот страх заставляет президента нарушать Конституцию и уничтожать демократию.

Как говорится в тексте ролика, Зеленский своими санкциями демонстрирует, что больше всего он боится Виктора Медведчука. Боится за то, что Медведчук даже в оппозиции разрабатывает мирный план, возвращает удерживаемых, договаривается о производстве вакцины и дешевый газ. И этого больше всего боится Зеленский. Его пугают результаты работы и успех Виктора Медведчука. Он его ненавидит и пытается уничтожить.

Потому что на фоне Медведчука Зеленский выглядит, как руководитель провинциального любительско-политического театра. Он хаотично двигает по сцене ненужные декорации, придумывает новые фишечки и сказочки в смартфоне. Исправляет старые афиши и ждет аплодисментов.



"Но украинцам надоели видосики, пятничные СНБО и пустые разговоры. Они требуют, чтобы Зеленский выполнил обещания о мире, доступные тарифы, вакцину от коронавируса и наконец начал говорить правду. Зеленский уверен, что он никому ничего не должен. Тех, кто способен выполнить вместо него обещания он боится и ненавидит. И поэтому с помощью СНБО и мотивированных санкции преследует этих людей", - говорят журналисты.

Далее говорится о том, что Зеленский бросил все подконтрольные силы и ресурсы на расправу с лидером оппозиции Виктором Медведчуком. Зеленский боится Медведчука из-за того, что он разработал мирный план возвращения Донбасса. Этот план поддерживают в Париже, Берлине, Москве, Луганске, Донецке.

Сейчас стратегия Зеленского по Донбассу заключается в том, чтобы бороться с мирными инициативами Виктора Медведчука и запрещать ему возвращать людей.

Только представьте. За год Зеленский не вернул ни одного человека домой.

"И здесь представители ОРДЛО по собственной инициативе без дополнительных условий решили передать четырех удерживаемых Виктору Медведчуку. И Зеленский сделал все. Сделал все чтобы они не вернулись. Потому что он боится, что украинцы поблагодарят за возвращение удерживаемых Медведчуку, а не актеру 95-го квартала, играющему роль президента", - сказано в видео.

Блокировка Зеленским мирного плана Медведчука и невыполнение минских соглашений привело к тому, что президента Украины даже не приглашают на встречу лидеров нормандской четверки. А мировые лидеры - Джо Байден, Ангела Меркель и Владимир Путин говорят прямо, что "Украина должна выполнять минские соглашения". А лидер страны должен выполнять обещанное, а не снимать видосики и не прятаться на кухне за маминой юбкой".

"Чтобы отвлечь внимание от провалов на Донбассе, блокирование обмена удерживаемым и нарушение режима тишины метра Криворожской дипломатии придумали ложь о вступлении в НАТО. И даже приписали Джо Байдену слова о предоставлении Украине ПДЧ. После скандала ложь убрали. А Зеленский заявил, что слова не такие и важные. Да. Слова для Зеленского совершенно неважные. Пообещал и забыл. Пошутил и забыл. Так и было и с вакциной. Говорил, что Украина разрабатывает свою, лучшую. Обещал большинство граждан вакцинировать ко Дню Независимости. Ничего не выполнил", - говорят журналисты.

Далее они отмечают, что пока Зеленский паясничал – Виктор Медведчук договорился о производстве российской вакцины "Спутник-Ви" в Украине. Зеленский испугался, что украинцы поблагодарят Медведчука за вакцину и возможность получить прививку уже летом. И он просто запретил производство российской вакцины.

Журналисты отмечают, что Украина стала единственной страной в мире, где власти не разрешили производство вакцины в тот момент, когда тысячи граждан умерли от коронавируса.

"Через такие слабонервные решение Зеленского, украинцы вынуждены ждать, когда ведущие страны завершат прививки, а потом подарят нам остатки вакцины. Тем, кому повезло колют индийский Ковишилд, который не признают в Европе. А для депутатов и представителей власти нашли вакцину Pfizer. Из-за этого власти абсолютно неважно сколько украинцев умрет от коронавируса. Зеленский испугался, что украинцы скажут спасибо Виктору Медведчуку за вакцину, поэтому, видимо, решил, что они обойдутся без вакцины "Спутник-Ви", - говорится в ролике.

Далее говорится о том, что Зеленский и его актерская команда не имеют никакой стратегии, поэтому устраивают пустые и масштабные мероприятия. Сейчас они приписывают себе все достижения предыдущей власти и остатки советских ресурсов. На форуме "Украина-30" Зеленский рассказывает о планах высадить миллиард деревьев, уничтожить олигархов и сделать Украину успешной.

"На самом деле единственное чего достиг Зеленский ко Дню Независимости – это рост тарифов на 30 процентов. За это заплатит каждый украинец. Хотя могли платить значительно меньше. Два года назад Виктор Медведчук договорился с российским правительством и компанией "Газпром" о 25-процентной скидке на газ. Зеленский испугался, что украинцы поблагодарят Медведчука за дешевый газ и уменьшение тарифов. Поэтому решил, что за его страхи заплатят украинцы из собственных карманов. И ничего не сделал, чтобы воспользоваться скидкой в 25 процентов, о которой договорился Виктор Медведчук, - говорят журналисты.

В конце видео речь идет о том, что на самом деле Зеленского мотивируют лишь два стимула – страх и ненависть. Страх не услышать аплодисменты, страх потерять власть, страх отвечать за свои поступки. Он люто ненавидит тех, кто лучше и опытнее его.

"Поэтому он преследует политических оппонентов, которые сделали в оппозиции больше, чем Зеленский при абсолютной власти и неограниченных полномочиях. Но власти ему уже мало. Он стал уничтожать суды. И сам решением СНБО определяет, кто враг, кто преступник. Чтобы люди не узнали о правовом произволе Зеленского незаконно закрыл три независимых телеканала. Такие решения осуждают в мировых СМИ, правозащитных организациях и ООН. Но страх, что украинцы поблагодарят кого-то кроме него, толкает Зеленского к нарушению Конституции, узурпации власти и уничтожению независимых СМИ", - заключают журналисты.