Зеленский ожидает гарантий энергобезопасности после визита Меркель к Путину
Глава нашей страны надеется, что Россия согласится на поставки минимальных объемов газа, который будет транспортироваться из Украины в ЕС
Владимир Зеленский высказался о визите Ангелы Меркель к Владимиру Путину. Президент Украины ожидает гарантии энергобезопасности от канцлера Германии. Об этом сообщает официальное представительство президента Украины, которое обнародовало интервью лидера с журналистами изданий из стран "нормандской четверки" и США.
"Я чрезвычайно прагматичен в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах.
Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы", - отметил Зеленский.
Отмечается, что президент Украины рассчитывает на то, что Путин и Меркель достигнут определенного согласия по энергобезопасности.
Глава нашей страны надеется, что Россия согласится на поставки минимальных объемов газа, который будет транспортироваться из Украины в ЕС.
"Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины", - добавил президент.
Напомним, ранее в Кремле подтвердили предстоящую встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она состоится 20 августа в Москве.