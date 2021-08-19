Зеленский ожидает гарантий энергобезопасности после визита Меркель к Путину

Глава нашей страны надеется, что Россия согласится на поставки минимальных объемов газа, который будет транспортироваться из Украины в ЕС

Владимир Зеленский высказался о визите Ангелы Меркель к Владимиру Путину. Президент Украины ожидает гарантии энергобезопасности от канцлера Германии. Об этом сообщает официальное представительство президента Украины , которое обнародовало интервью лидера с журналистами изданий из стран "нормандской четверки" и США.

"Я чрезвычайно прагматичен в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах.

Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы", - отметил Зеленский.

Отмечается, что президент Украины рассчитывает на то, что Путин и Меркель достигнут определенного согласия по энергобезопасности.

Глава нашей страны надеется, что Россия согласится на поставки минимальных объемов газа, который будет транспортироваться из Украины в ЕС.

"Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины", - добавил президент.

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Напомним, ранее в Кремле подтвердили предстоящую встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она состоится 20 августа в Москве.