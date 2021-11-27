Зеленский ответил на петицию об ограничении въезда для россиян

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Инициатор петиции активист Сергей Стерненко

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для граждан России. Об этом говорится на сайте главы государства.

Как известно, инициатор петиции активист Сергей Стерненко. Его петиция собрала 25 тысяч подписей. Именно поэтому ее должен рассмотреть президент.

Он заявил, что такая петиция вполне оправдана на фоне российской агрессии. Впрочем, введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией "требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития".

Также Зеленский отметил, что еще шесть лет назад Украина в одностороннем порядке отменила возможность въезда граждан РФ на основании паспорта гражданина или свидетельства о рождении. Кроме того, с 1 января 2018 года была введена фиксация биометрических данных иностранцев.

Президент передал текст петиции премьер-министру Украины Денису Шмигалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину россиян потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного наступления Российской Федерации сохраняется ежедневно, но украинская сторона готова к любой эскалации. По его словам, ситуация на границе полностью контролируется.