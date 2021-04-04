Зеленский отправится в Катар: Будет договариваться про экспорт газа и агропродукции

Владимир Зеленский Офис президента

Президент отправится в официальным визитом в Катар завтра, 5 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 5 апреля, когда в Киеве начнется жесткий карантин, отправятся с официальным визитом в Катар. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

"Владимир Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении ОПУ.

В свою очередь, внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что ключевые темы, которые будут обсуждаться во время визита Зеленского в Катар - это продовольственная безопасность, экспорт и совместные инвестиции в сектор разведки добычи газа в стране.

По его словам, также будут рассматриваться экспорт в Катар и близлежащие регионы через эту страну продукции сельского хозяйства, поставки сжиженного газа и агропродукции.

"Также поднимется тема инвестиций в украинские стартапы и участия в приватизации в Украине. Совместные проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках. Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером и этот визит позволить очертить основные приоритеты этого партнерства", - отметил Милованов.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский уже бывал на Аравийском полуострове, в Омане. Там он провел встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой, а также встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди по улучшению инвестиционного сотрудничества между двумя государствами.