Зеленский открыл первый саммит "Крымской платформы" в Киеве

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Также он отметил, что саммит начинает обратный отсчет времени до освобождения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский открыл первый саммит "Крымской платформы" в Киеве и поблагодарил всех участников мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента во время прямой трансляции.

Как отмечается, в саммите принимают участие 46 делегаций из разных стран мира.

"Сегодня, 23 августа 2021 года, происходит очень знаковое событие, первое со времен оккупации украинского Крыма, которое поднимает вопрос его возвращения Украине. Сейчас этот вопрос актуален и мы должны его решить", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что после оккупации Россией Крыма полуостров превратился в территорию, где системно нарушаются права и свободы человека и ни одна страна мира не защищена от таких действий РФ.

"Украина и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего дипломатические средства", - подчеркнул президент Украины и напомнил о принятии закона о коренных народах для сохранения крымских татар, караимов и крымчаков.

По его словам, саммит проводится не ради саммита, а вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на семь лет.

Сейчас "Крымская платформа" начала обратный отсчет времени до освобождения украинского полуострова.

"И вполне возможно, что 23 августа 2021 года станет началом деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Оккупация Крыма началась в Москве, а деоккупацию мы начнем в Киеве", - добавил Зеленский.

Известно, что для участия в саммите прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС, а именно Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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Также участие подтвердили главы парламентов Швейцарии и Чехии, а также 17 министров и заместителей министров (Австрия, Албания, Болгария, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Португалия, США, Турция, Франция, Черногория).

На уровне послов на саммите представлены Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Бельгия, Греция, Исландия и Дания.

Встреча продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть открыла украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней "1944". Также участники обсудят проблемы деоккупации полуострова в рамках панельных дискуссий.

Как сообщалось ранее, в Киеве состоится саммит "Крымской платформы", где будут присутствовать главы государств, правительств, парламентов и руководства международных организаций. Цель проведения саммита – актуализация темы возвращения Крыма в состав Украины – деокупация.