Зеленский определил членов конкурсной комиссии на должность главы БЭБ. Список

В ее состав будут входить три должностных лица

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о конкурсной комиссии на должность директора Бюро экономической безопасности. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Как отмечается, во время проведения заседания СНБО было принято решение определить членами комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ следующих лиц:

Александр Литвиненко - директор Национального института стратегических исследований;

Тимофей Милованов - внештатный советник руководителя ОП и экс-министр экономики;

Юлия Свириденко - заместитель руководителя ОП.

При этом добавляется, что приказ вступает в силу со дня его опубликования, а контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

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Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по увеличению расходов на безопасность и оборону Украины. В частности, соответствующая сумма должна быть не меньше, чем 5% от объема ВВП.