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Зеленский официально назначил своим спикером Сергея Никифорова

Сергей Никифоров Фото из открытых источников

Ранее он уже сопровождал президента во время официального визита в Литву

Владимир Зеленский официально назначил на должность своего пресс-секретаря Сергея Никифорова. Соответствующий документ разместил Офис президента

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича Пресс-секретарем Президента Украины", - говорится в указе №283/2021.

Следует заметить, что хотя Никифоров официально занял пост только сегодня, но он уже сопровождал президента во время его визита в Литву 6 июля.

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Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что новым прессекретарем Владимира Зеленского станет журналист и телеведущий Сергей Никифоров.

Перед этим должность спикера занимала Юлия Мендель, которая в конце апреля уволилась после двух лет работы. 

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