Зеленский официально назначил своим спикером Сергея Никифорова

Сергей Никифоров Фото из открытых источников

Ранее он уже сопровождал президента во время официального визита в Литву

Владимир Зеленский официально назначил на должность своего пресс-секретаря Сергея Никифорова. Соответствующий документ разместил Офис президента.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича Пресс-секретарем Президента Украины", - говорится в указе №283/2021.

Следует заметить, что хотя Никифоров официально занял пост только сегодня, но он уже сопровождал президента во время его визита в Литву 6 июля.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что новым прессекретарем Владимира Зеленского станет журналист и телеведущий Сергей Никифоров.

Перед этим должность спикера занимала Юлия Мендель, которая в конце апреля уволилась после двух лет работы.