Зеленский оценил на 3 + работу "слуг" за два года

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Президент оценивает средне

Президент Владимир Зеленский оценивает работу партии "Слуга народа" за два года на "3 с плюсом по 5-бальной шкале, а свою собственную – на 7-8 по 12-балльной, передает "Украинская правда".

"Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которое очень сильно подтянулось. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене", - сказал он.

Зеленский дал свою оценку "Слугам народа" за два года по 5-балльной шкале: "Считаю, что на сегодня – 3 с плюсом".

В то же время, как изменился сам Зеленский за два года и как оценивает собственную работу, президент сначала отвечать не хотел.

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где - то в середине", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в течение трех дней в Трускавце будет происходить большое заседание членов партии "Слуга народа". Члены партии собрались около 13:00, а уже в 15:00 началось большое заседание.