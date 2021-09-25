Зеленский обсудил сотрудничество с президентом Египта

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Также он пригласил Абделя Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси, в ходе которого они обсудили сотрудничество между государствами. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, во время разговора Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке, и подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Египта.

В ответ на это, Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.

"С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел", - говорится в сообщении.

Кроме этого, главы государств обменялись мнениями относительно мер по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах.

Также речь шла о перспективах и конкретных проектах в сфере военно-технического сотрудничества.

"Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы и пригласил Абделя Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом", - сообщила пресс-служба.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом и рассказал о достижениях Украины во внедрении цифровизации и перспективах развития национального IT-рынка.