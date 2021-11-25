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Зеленский обсудил с Меркель стягивание российских войск к границам Украины

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Мариинском дворце Офис президента

Он также поблагодарил ее за многолетнюю поддержку урегулирования ситуации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель стягивание российских войск к границам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества в вопросе локализации угроз со стороны РФ и сохранения санкционной политики. Глава Украинского государства проинформировал федерального канцлера о ситуации безопасности на Донбассе, а также о шагах, которые осуществляет Украина с целью достижения мира", — говорится в публикации.

Также Зеленский и Меркель обсудили миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Они отметили важность координации действий между Украиной и ЕС, чтобы не допустить использования мигрантов для дестабилизации ситуации.

Эта беседа, вероятно, станет последним контактом Меркель с украинской властью, поскольку в Германии объявили о создании коалиции, и уже в начале декабря каденция Меркель может закончиться.

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Как сообщалось ранее, Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией Минских соглашений по Донбассу. Песков уточнил, что все стороны должны обсуждать это в прямом диалоге.

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