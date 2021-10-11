Зеленский обсудил с Макроном и Меркель подготовку нормандской встречи

Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей о согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили подготовку предстоящей встречи в нормандском формате. Об этом сообщил Зеленский в своем Twitter и пресс-служба Офиса президента.

"Провел важный разговор с Меркель и Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки".

Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей о согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал Зеленский.

В пресс-службе ОП подчеркнули, что со своей стороны Меркель и Макрон пообещали поднять вопрос подготовки нормандской встречи во время своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина хочет вынести на переговоры в "нормандском формате" еще одно вопрос о запуске российского газопровода "Северный поток-2". Украина рассматривает газопровод как вопрос общей безопасности страны.